الشمندر.. ماذا يحدث للجسم عند تناوله

الشمندر أو ما يطلق عليه البعض البنجر، من الأطعمة الصحية والغنية بالكثير من الفوائد الصحية نظرا لما يحتويه الشمندر من العناصر الغذائية و المعادن و الفيتامينات الضرورية لجسم الانسان.. ونرصد من خلال التقرير أبرز المعلومات عن الشمندر .

أو ما يطلق عليه البعض البنجر، من الأطعمة الصحية والغنية بالكثير من الفوائد الصحية نظرا لما يحتويهمن العناصر الغذائية و المعادن و الفيتامينات الضرورية لجسم الانسان.. ونرصد من خلال التقرير أبرز المعلومات عن









الشمندر ما هو

الشمندر "، يعتبر أحد أنواع الخضراوات الجذرية الشائعة حول العالم، كما أنه يدخل في تحضير المخللات والسلطات، ويمكن تناوله عن طريق تحضير عصير الشمندر ، وهو مرتفع القيمة الغذائية ويستخدم في العديد من المطابخ حول العالم. البنجر أو ما يطلق عليه البعض مسمى""، يعتبر أحد أنواع الخضراوات الجذرية الشائعة حول العالم، كما أنه يدخل في تحضير المخللات والسلطات، ويمكن تناوله عن طريق تحضير عصير، وهو مرتفع القيمة الغذائية ويستخدم في العديد من المطابخ حول العالم.





الشمندر بأنه غنى بالفيتامينات الأساسية والمعادن والمركبات النباتية ، وبعضها له خصائص طبية، بالاضافة إلى ذلك، الشمندر من الاطعمة اللذيذة وسهلة إضافتها إلى نظامك الغذائي. كما يتميزبأنه غنى بالفيتامينات الأساسية والمعادن والمركبات النباتية ، وبعضها له خصائص طبية، بالاضافة إلى ذلك،من الاطعمة اللذيذة وسهلة إضافتها إلى نظامك الغذائي.





الشمندر ولكن الأوراق لها طعم مر بينما الجذر المستدير حلو، عادة ما يكون الشمندر باللون الأرجواني الغني ، يمكن أن يكون الشمندر أبيضًا أو ذهبيًا نظرًا لما يحتويه من نسبة عالية من السكر ، فإن جذر الشمندر يعتبر من الأطعمة النيئة اللذيذة ولكن يفضل البعض تناوله مطبوخ أو مخلل.

يمكن أن تؤكل الأوراق والجذرولكن الأوراق لها طعم مر بينما الجذر المستدير حلو، عادة ما يكون الشمندر باللون الأرجواني الغني ، يمكن أن يكونأبيضًا أو ذهبيًا نظرًا لما يحتويه من نسبة عالية من السكر ، فإن جذريعتبر من الأطعمة النيئة اللذيذة ولكن يفضل البعض تناوله مطبوخ أو مخلل.





الشمندر

فوائد

الشمندر على الرغم من أن تناول الشمندر صحى و مفيد فى جميع حالاته إلا أن يفقد الشمندر جزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية عند تعرضه للحراره العالية والطبخ ، لذا ينصح بتناوله طازجًا مع السلطات أو صنع العصير منه حتى يستفيد الجسم من الفوائد الصحية التى تكمن فى الشمندر . فوائدعلى الرغم من أن تناولصحى و مفيد فى جميع حالاته إلا أن يفقدجزءًا كبيرًا من قيمته الغذائية عند تعرضه للحراره العالية والطبخ ، لذا ينصح بتناوله طازجًا مع السلطات أو صنع العصير منه حتى يستفيد الجسم من الفوائد الصحية التى تكمن فى





الشمندر و التى تمثلت فى .. كشف الدكتور محسن النادى استشارى الطب البديلـ، عن ابرز الفوائد الصحية التى تعود إلى الجسم عند تناولو التى تمثلت فى ..

الشمندر على الحديد وخليط من مضادات الأكسدة والذين يعملون معًا لحماية الجسم من مرض الأنيميا وفقر الدم وسوء التغذية.

-يحتويعلى الحديد وخليط من مضادات الأكسدة والذين يعملون معًا لحماية الجسم من مرض الأنيميا وفقر الدم وسوء التغذية.

-عند تناول 100 جرام يوميًا من عصير الشمندر يقي من تشوهات الأجنة خلال الحمل بنسبة 27%.



- يعزز صحة الجهاز الهضمي

-يقوي بصيلات الشعر ويمنع تساقطه أو تكسره كما يمنع تكون القشرة فيه.

- ينظم ضغط الدم ويمنع ارتفاعه.



-يحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل: سرطان القولون، وأمراض القلب، والسكري من النوع الثاني.



- يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية حيث يعزز بنية جدران الأوعية الدموية والشعيرات.



- يحسن عملية التنفس ويقوي الرئتين ويعزز وظائفها.



- يقوي مناعة الجسم ويحميه من الإصابة بالعديد من الأمراض والالتهابات.



-إزالة السموم من المعدة والقضاء على الفضلات والميكروبات المتراكمة حول جدار القولون







الشمندر اضرار

الشمندر بالعديد و الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن الأفراط فى تناوله يعد خطرا و له أضرار فى بعض الحالات، وتتمثل اضرار الشمندر فى .. على الرغم من أن يتمتعبالعديد و الكثير من الفوائد الصحية، إلا أن الأفراط فى تناوله يعد خطرا و له أضرار فى بعض الحالات، وتتمثل اضرارفى ..

-تغير لون البول





-يسبب تناول الشمندر الحساسية لبعض الأشخاص مما يؤدى إلى ظهور طفح جلدى -تكون حصى الكلى نظرا لأن الشمندر من الاطعمة الغنية بالأكسالات-يسبب تناولالحساسية لبعض الأشخاص مما يؤدى إلى ظهور طفح جلدى

-ارتفاع وزيادة مستوى السكر بالدم لذا ينصح بعدم الافراط فى تناوله بالأخص لمرضى السكر

- يتسبب في آلام المفاصل



الشمندر يضر بصحة الكبد و البنكرياس لانه غنى بالمعادن -الافراط فى تناوليضر بصحة الكبد و البنكرياس لانه غنى بالمعادن









الشمندر عصير

الشمندر يعد من أفضل المشروبات الطبيعية التى يمكنك تناولها لكى تتمتع بصحة جيدة، فيتميز عصير الشمندر بأنه يساعد على زيادة تدفق الدم للعضلات مما يحسن من استهلاك الاكسجين فى الجسم و القدرة على ممارسة اكبر قدر من الانشطة و المهام اليومية لفترات اطول و يقلل ايضا من الشعور بالاجهاد. عصير البنجر اوما يطلق عليه البعضيعد من أفضل المشروبات الطبيعية التى يمكنك تناولها لكى تتمتع بصحة جيدة، فيتميز عصيربأنه يساعد على زيادة تدفق الدم للعضلات مما يحسن من استهلاك الاكسجين فى الجسم و القدرة على ممارسة اكبر قدر من الانشطة و المهام اليومية لفترات اطول و يقلل ايضا من الشعور بالاجهاد.





الشمندر يعزز عمل جهاز المناعة كما يساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد، يفيد عصير الشمندر فى التقليل من مستوى الكولسترول في الدم؛ وذلك لاحتوائه على مركبات مثل الفلافونويد، كما يساعد على استرخاء العضلات، وتدفق الدم بكثرة، وينصح بشرب كوبين من عصير البنجر يوميًا لخفض الضغط المرتفع، وأظهرت بعض الدراسات أن البنجر يساعد في علاج دهون الكبد. واضاف محسن النادى استشارى الطب البديل، أن عصيريعزز عمل جهاز المناعة كما يساهم أيضًا في إنتاج الكولاجين والتئام الجروح وامتصاص الحديد، يفيد عصير الشمندر فى التقليل من مستوى الكولسترول في الدم؛ وذلك لاحتوائه على مركبات مثل الفلافونويد، كما يساعد على استرخاء العضلات، وتدفق الدم بكثرة، وينصح بشرب كوبين من عصير البنجر يوميًا لخفض الضغط المرتفع، وأظهرت بعض الدراسات أن البنجر يساعد في علاج دهون الكبد.





الشمندر

سلطة

الشمندر و اضافته للطعام،فهناك الكثير من الوصفات المختلفة و المتنوعة من سلطة الشمندر ، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل سلطة الشمندر

تبحث الكثيرمن ربات المنزلعلى وصفات صحية و مفيدة لاستخدامو اضافته للطعام،فهناك الكثير من الوصفات المختلفة و المتنوعة من سلطة، فقدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا طريقة عمل سلطة



مقادير سلطة الشمندر

مكعبات صغيرة من الشمندر المسلوق

بقدونس مفروم

مانجو مكعبات

طريقة تحضير سلطة الشمندر

* يخلط الشمندر والمانجو والبقدونس وتقدم باردة



كما قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، طريقة مختلفة لاستخدام الشمندر و هى سلطة الشمندر بالذرة.. مقادير سلطةمكعبات صغيرة من الشمندر المسلوقبقدونس مفروممانجو مكعباتطريقة تحضير سلطة الشمندر* يخلط الشمندر والمانجو والبقدونس وتقدم باردةكما قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف، طريقة مختلفة لاستخدامو هى سلطة الشمندر بالذرة..





الشمندر بالذرة

شمندر مسلوق

ذرة

خس

بقدونس

طماطم شيري

بطاطس مسلوقة

زيت زيتون

عصير ليمون

خل تفاح



طريقة تحضير سلطة الشمندر بالذرة

- تخلط كل المكونات معا وتقدم السلطة





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