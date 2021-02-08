الجيوشي: تأهيل الطلاب في مختلف المجالات لإعداد معلمين مؤهلين على كافة الأصعدة

قال الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التعليم السابق، إن تأهيل طلاب كليات التربية مطلوب في الأوقات، حيث يتم تأهيلهم وفقًا لأحدث الإمكانيات التكنولوجية، خاصة التي شهدناها بعد ظهور أزمة كورونا على مستوى العالم.





وأوضح "الجيوشي" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أنه يجب تعريفهم بكافة البرامج والتخصصات الحديثة في مختلف المجالات، وكذلك دعم الجوانب العملية لتزويد مهاراتهم وكيفية التواصل مع الطالب والتفاعل معه بشكل صحيح.





وأضاف أن ذلك يعمل على تنمية مهاراتهم في إدراة العملية التعليمية وتقويم الطلاب، وكذلك العمل على توصيل المعلومة بكافة الطرق سواء التقليدية أو التكنولوجية الحديثة أو من خلال الدمج بين الطريقتين.





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وأشار إلى أنه يجب تدريب هؤلاء الطلاب ، على عدم تدريس هذه المقررات للامتحانات فقط ، وإنما يجب اكتساب الخبرات التي يستطيع الطالب من خلالها ، الاستفادة منها في كافة نواحي الحياة والعمل على استغلالها في حل المشكلات التي قد تواجه ، أو تواجه مجتمعه .





ونوه "الجيوشي" إلى أن تطوير برامج أو مقررات ليس مقتصرًا على تخصص بعينه ، وإنما يكون شاملًا لمختلف المجالات ، في كافة العلوم ، لإعداد كوادر من معلمي المستقبل القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية ، وتأهيل الطلاب على أعلى المستويات .





فالتعليم الحديث يعتمد على قياس مدى فهم واستيعاب الطالب للمقررات وليس فقط حفظها ، كما يتم وضعه في العديد من المواقف ومعرفة مدى قدرته على التصرف وفقًا لما تم تدريبه عليه ، فيجب تأهيل الطلاب أيضًا من الناحية السلوكية والأخلاقية بجانب الناحية الأكاديمية .