الأهلي وبالميراس| ياسمين عز عن أفشة: كان سارح في ملكوت الله وناقص يطلب شاي

سخرت الإعلامية ياسمين عز، اللاعب الدولي محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد لقطة طريفة له مساء أمس في مباراة الأهلي وبالميراس.

وقالت ياسمين عز، خلال برنامجها كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن :"أفشة كان سارح في ملكوت الله وكان ناقص يطلب كوباية شاي، في حاجة مش طبيعية اللعنة مخلياه كأنه بيلعب في الشارع مش أمريكا".

وتابعت الإعلامية ياسمين عز،: "لما الأهلي يفوق؛ تحصل عاصفة كونية؟، خلي بالك رياح شرقية وبن شرقي، اشمعنا المرة دي الرياح شرقية وهي أصلا غربية، عايز تقولي إن الطبيعة ضدنا".