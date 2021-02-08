التخطيط: إنشاء وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن انشاء وزاراتها لوحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.
الاستثمار في البشر.. وزيرة التخطيط: تدريب 31 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة وتمكين المرأة.. 100 قيادات نسائية في 45 دولة أفريقية.. ونشر ثقافة التنمية المستدامة وريادة الأعمال عبر 351 ألف شاب وفتاة
أضافت في تصريحات لها اليوم، إنه تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد.
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ذكرت أنه تم توجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، موضحة أن المشروع يشمل حاليًا 370 ألف مُتغيّر مكاني، حيث ساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، لتتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.
و أكدت السعيد التزام وزارة التخطيط بإدارة منظومة التخطيط التنموي بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات التمويلية، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وضمان الشفافية وتوفير المعلومات وتحديثها باستمرار حول أداء البرامج وفق مؤشرات أداء واضحة، وذلك لتحقيق مبادئ المساءلة وإشراك المواطن في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها