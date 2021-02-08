ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التخطيط: إنشاء وحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:01 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،  عن انشاء وزاراتها لوحدتين لدراسات الاقتصاد الكلي والنمذجة، لوضع تقديرات وتوقّعات علمية لـمُؤشّرات الأداء الاقتصادي والسيناريوهات الدقيقة لها، وإعداد الدراسات التحليلية.

أضافت في تصريحات لها اليوم، إنه تنفيذ مشروع "تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية" وإنشاء مركز التغيّرات المكانية الرئيسي بإدارة المساحة العسكرية ومركز تبادلي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يُساعد في الـمُتابعة المكانية الدقيقة لكافة المشروعات والتغيّرات المكانية التي تحدث في مصر بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا الأقمار الصناعية، وضمان الكفاءة في استخدام الموارد.

اقرأ أيضا:
ذكرت أنه  تم توجيه استثمارات الدولة وجهود التنمية الي المناطق الاكثر احتياجًا، فضلًا عن الحفاظ على حقوق الدولة من رصد المخالفات، موضحة أن المشروع يشمل حاليًا 370 ألف مُتغيّر مكاني، حيث ساهمت هذه الجهود في حصر مُخالفات البناء، لتتكامل بياناته مع 12 جهة حكومية.

و أكدت السعيد التزام وزارة التخطيط بإدارة منظومة التخطيط التنموي بما يضمن ترتيب الأولويات وفق الاحتياجات التمويلية، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، وضمان الشفافية وتوفير المعلومات وتحديثها باستمرار حول أداء البرامج وفق مؤشرات أداء واضحة، وذلك لتحقيق مبادئ المساءلة وإشراك المواطن في عملية صنع السياسات العامة وتنفيذها  


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التخطيط تعقد المرحلة الثانية من "برنامج المفاهيم التخطيطية" بأربع محافظات

هالة السعيد: الدولة تعطي أولوية متقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات الصعيد

التخطيط: المتدرب على برنامج المفاهيم يمكنه إعداد خطة استثمارية سنوية

323 مشروعا تنمويا .. وزارة التخطيط تعلن ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" في قنا

وزارة التخطيط تعلن خطة المواطن الاستثمارية بقنا لعام 20\21.. 6.6 مليار جنيه استثمارات.. و323 مشروعا تنمويا جديدا

هالة السعيد: 4.4 مليار جنيه حجم استثمارات حياة كريمة في أسيوط.. المستفيدون 02.1 مليون مواطن.. وزيادة 16% في حجم الاستثمارات العامة

ترشيحاتنا

أوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

الصحة العالمية ترسل فريقا إلى دولة إفريقية بسبب فيروس خطير

لاعب بايرن ميونخ ينشر صورة له مع قميص كهربا

هدية خاصة من رئيس بايرن ميونخ لـ الأهلي

أمن الجيزة يكشف هوية صاحب محل مشويات شهير قتله 4 خفراء بطلقة في الرأس

واقعة طريفة.. العثور على طفل يبحث عن نفسه مع الشرطة.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

انتبه .. أعراض جديدة تشير لـ عدوى كورونا

تكريم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية على جهودها في تنظيم مونديال اليد