واقعة طريفة.. العثور على طفل يبحث عن نفسه مع الشرطة.. تفاصيل

في واقعة غريبة من نوعها قام أفراد من جهاز الشرطة والدفاع المدني الأردني بالبحث عن طفل مفقود، ليتفاجأوا لاحقا انه كان يشارك معهم في عملية البحث دون معرفته او علمه بأنه المقصود.





ووفقا لموقع (قناة بينونة) الأردني، بدأ الامر بعد بلاغ أهل الطفل عن فقدانه واحتمالية سقوطه، وبدأت قوات الدفاع المدني في التحرك بعد استقبال البلاغ، وقاموا بالبحث عنه في منطقة (جرش) الأردنية، وكذلك قام أهالي المنطقة بالبحث عن الطفل مع قوات الدفاع المدني.





وتم التعرف على الطفل بواسطة تقنية اكتشاف الوجه التي استخدمها رجال الشرطة، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه رجال الشرطة وهم يصيحون بالعثور على الطفل الذي كان معهم دون معرفته أنه المقصود.





وذكر الامين العام الأردني، في بيان، استقباله لبلاغ عن فقدان طفل، وبدوره تحركت شرطة جرش، ليتم إبلاغه لاحقا بالعثور عليه في حالة جيدة.