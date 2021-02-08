لاعب بايرن ميونخ ينشر صورة له مع قميص كهربا

علق توماس مولر لاعب فريق بايرن ميونخ على أداء محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الاهلي في مباراة اليوم بنصف نهائي كأس العالم للأندية والتي انتهت بفوز البايرن ٢-٠





ونشر مولر صورة لتيشرت كهربا بعد تبادلهما التيشرتات في نهاية المباراة وعلق علي الصورة، قائلا: "شكرا لك على هذا الدور نصف النهائي وعلى الجمهور العظيم ".





وانتهت أحداث المباراة التي جمعت بين فريقي الأهلي وبايرن ميونخ، على ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي،بفوز البايرن بهدفين احرقهم ليفاندوفسكي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وبهذا الفوز يتأهل بايرن ميونخ الى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للاندية، ويخوض الأهلي مباراته القادمه امام بالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية لحسم أحد المركزين الثالث أو الرابع.

