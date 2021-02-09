رئيس حركة التغيير : مقتل لقمان سليم ستفتح نار جهنم علي المتآمرين ضد لبنان

توقع رئيس حركة التغيير بلبنان ، المحامي إيلي محفوض ، أن تسير التحقيقات الخاصة بتفجيرات مرفأ بيروت بوتيرة أسرع بعد جريمة مقتل لقمان سليم التي قد تفتح نار جهنم على المتآمرين على لبنان بحسب قوله.





وأضاف المحامي اللبناني لصحيفة الأنباء قائلا : لم يكن أحد يتوقع أن تأخذ جريمة اغتيال سليم هذا البُعد الدولي بعد أن وصلت أصداؤها إلى أمريكا وفرنسا وأكثر من دولة.





وعلق علي التصريحات الألمانية بشأن مقتل لقمان قائلا: إن إشارة السلطات الألمانية لتأمين الحماية لعائلة سليم هي إشارة واضحة للدولة اللبنانية بأنها غير فاعلة، وغير مؤهلة لحماية مواطنيها".





وكشف عن تحذيرات وصلت إلى عدد من القيادات السياسية بضرورة توخي الحذر"، مشبّهًا المرحلة التي يعيشها لبنان "بمرحلة محاولة اغتيال النائب مروان حمادة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري".



