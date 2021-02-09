ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس حركة التغيير : مقتل لقمان سليم ستفتح نار جهنم علي المتآمرين ضد لبنان

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 08:39 ص
لبنان
لبنان
Advertisements
محمود نوفل
 توقع رئيس حركة التغيير بلبنان ، المحامي إيلي محفوض ، أن تسير التحقيقات الخاصة بتفجيرات مرفأ بيروت بوتيرة أسرع بعد جريمة مقتل لقمان سليم التي قد تفتح نار جهنم على المتآمرين على لبنان بحسب قوله. 

وأضاف المحامي اللبناني لصحيفة الأنباء قائلا : لم يكن أحد يتوقع أن تأخذ جريمة اغتيال سليم هذا البُعد الدولي بعد أن وصلت أصداؤها إلى أمريكا وفرنسا وأكثر من دولة. 

وعلق علي التصريحات الألمانية بشأن مقتل لقمان قائلا: إن إشارة السلطات الألمانية لتأمين الحماية لعائلة سليم هي إشارة واضحة للدولة اللبنانية بأنها غير فاعلة، وغير مؤهلة لحماية مواطنيها".

وكشف عن تحذيرات وصلت إلى عدد من القيادات السياسية بضرورة توخي الحذر"، مشبّهًا المرحلة التي يعيشها لبنان "بمرحلة محاولة اغتيال النائب مروان حمادة التي سبقت اغتيال الرئيس رفيق الحريري".

وفيما يتعلق بسير التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت فقد  صرح  رئيس حركة التغيير  إيلي محفوض قائلا :  أنه لإضفاء مزيدٍ من المصداقية، كان من المفترض على القاضي صوان ألّا يهمل الوزراء المطلوبين للتحقيق بعد أن وصل الملف للاستماع إلى إفادة رئيس الحكومة والسؤال المطروح هو: الوزراء لديهم مرجعياتهم، أمّا قهوجي فلا ينتمي لأي فريق سياسي وإذا كان التحقيق معه مقدمة للاستماع إلى باقي المطلوبين يكون الأمر جيدًا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

علامات استفهام حول مقتل الناشط اللبناني.. النائب العام يأمر بمسح كامل للكاميرات.. وزير الداخلية: ما حصل جريمة مروعة ومدانة.. وعون يطالب بكشف ملابسات الحادث.. وحسان دياب: لن تمر من دون محاسبة

سعد الحريري يعلق على اغتيال لقمان سليم

جريمة مروّعة.. وزيرة لبنانية تعلق على مقتل لقمان سليم

اغتيال همجي.. السفيرة الأمريكية ببيروت تعلق على مقتل لقمان سليم وتطالب بتحقيق سريع

قتلته رصاصة الغدر وكرمته الإنسانية.. استنكارات واسعة لاغتيال لقمان سليم.. ومطالب بتحقيق واسع.. والحريري يعلق.. والخارجية الفرنسية تؤكد: جريمة بشعة

ترشيحاتنا

الأرصاد السعودية تصدر تنبيها مهما للمواطنين

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

دورية عسكرية أمريكية: إبعاد تركيا من برنامج إنتاج المقاتلة "إف – 35" نقطة اتفاق بين بايدن وترامب

هل الزكاة تجب على المال الذي مر عليه عام فقط ؟ .. الإفتاء تجيب

ضياء السيد: مباراة الأهلي مع بالميراس البرازيلي صعبة

أول رد فعل لـ الشناوي عن مباراة الأهلي والبايرن.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار ومواصفات تويوتا كورولا موديل 2021

قبل تدشينها .. ظهور مرسيدس سي كلاس 2022

تعرف على مواصفات وحش نيسان القادم.. كيكس 2021