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أخبار العالم

إجراء سوداني عاجل بشأن سد النهضة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 09:56 ص
سد النهضة
سد النهضة
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محمود نوفل
أعلنت وزارتا الري والموارد المائية والطاقة والتعدين بالسودان، تشكيل لجنة مصغرة مشتركة، للتنسيق ووضع السياسات لمجابهة الصيف القادم الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الاثيوبي. 

وذكرت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان، الثلاثاء، أن وكيل وزارة الري والموارد المائية،‏والوكيل المكلف  لقطاع الكهرباء، ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومديري الإدارات العامة والمختصة بالوزارتين، قد عقدوا اجتماعًا بغرض التنسيق والتباحث حول معطيات الراهن ومستجدات المستقبل.  

وأشارت الوزارة في إلى أن الهدف من الاجتماع هو  وضع سياسات أفضل لمجابهة الصيف القادم الذي يتزامن مع برنامج الملء الثاني لسد النهضة الأثيوبي في يوليو المقبل.

وأكد الاجتماع على استمرار التعاون والتنسيق وتشكيل لجنة مصغرة من الطرفين للمتابعة خلال الفترة المقبلة لمناقشة أي مستجدات طارئة ‏بخصوص تحسين الأداء وزيادة الكفاءة فيما يخص السياسات التشغيلية للسدود ومحطات التوليد الكهرومائي لتحقيق أفضل النتائج. 
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