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محافظات

الغمري نقيبا.. ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:51 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت اللجنه المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى جنوب الدقهلية والتى أجريت أمس الاثنين عن فوز محمد طه الغمرى النقيب الحالى بمنصب نقيب المحامين لجنوب الدقهلية  وفوز جمال السباعى على مقعد الشباب .

فيما فاز بعضوية المجلس كلا من مجلس النقابة إبراهيم وادى وأحمد صبرى ومحسن محمود وأحمد البقرى وعمرو أبوعيش ومحمد عبدالستار وحاتم شوقى عيطة وأحمد العساس.

يذكر أن الانتخابات كانت قد أجريت أمس على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية حيث تم التصويت على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء ومقعد الشباب وسط اجراءات امنية وإحترازية 
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