الغمري نقيبا.. ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامين جنوب الدقهلية

فيما فاز بعضوية المجلس كلا من مجلس النقابة إبراهيم وادى وأحمد صبرى ومحسن محمود وأحمد البقرى وعمرو أبوعيش ومحمد عبدالستار وحاتم شوقى عيطة وأحمد العساس.

يذكر أن الانتخابات كانت قد أجريت أمس على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية حيث تم التصويت على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء ومقعد الشباب وسط اجراءات امنية وإحترازية .