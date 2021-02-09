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محافظات

ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 02:05 م
صدى البلد
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همت الحسينى
شنت لجنة من  التفتيش الصيدلى بالادارة العامة بالدقهلية وادارة العلاج الحر بصحبة لجنة من الرقابة التجارية وحماية المستهلك بالدقهلية حملة للمرور على 4 مراكز وعيادات بمدينة المنصورة.

جاء ذلك التعاون مع الأجهزة الرقابية وبناء على توجيهات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتشديد الرقابة على المنشآت الصحية كل وردع المخالفين.

وقد أسفر التفتيش عن ضبط 100 صنف من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة بمكانين غير مرخصين وغير متوافر بهما الاشتراطات الصحية بالإضافة إلى وجود مكانين مرخصين يحتويان على 14 صنف مهرب وغير مسجل بوزارة الصحة المصرية وغير مصرح بتداولها داخل البلاد و7 أصناف مجهولة المصدر وبدون فواتير.

كما تم ضبط 33 صنف عينات مجانية مخالفا بذلك المادة 32 من قانون الصيدلية 127 لسنة 1955 و6 أصناف تامين صحي ووزارة صحة مخالف للمادة 1 من قانون 10 لسنة 1967 قانون هيئة التأمين الصحي. 

وقد تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة اللجنة المصاحبة للتفتيش وتم عمل المحاضر اللازمة.
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية
ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة في صيدليات وعيادات بالدقهلية
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