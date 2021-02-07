استقبال 14 ألف مريض وإجراء 100 حالة أشعة رنين مغناطيسي و50 قسطرة خلال أسبوعين بمستشفى المنصورة الدولي .. صور

اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الاحد استقبال 14 الف مريض بالمستشفى الدولي و إجراء 50 قسطرة قلبية وعلاجية وتركيب دعامات وإجراء 100 اشعة رنين مغناطيسي بعد اصلاح الجهاز خلال الاسبوعين الماضيين.





واضاف ان ذلك يأتى في اطار الخدمات الطبيه المتكامله و التخصصيه التي تقدمها مديريه الصحه بالدقهليه حيث ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزه في شتى التخصصات تسعى مديرية الصحة بالدقهلية لتقديم خدمة طبية افضل لأهالي محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة.

وتابع : نسعى دائما لتطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءتها بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لاهالى محافظة الدقهلية.