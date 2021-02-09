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تعليم

جامعة سوهاج تُكرم مدير الخزينة بالإدارة المركزية لبلوغه السن القانونية للتقاعد

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 04:00 م
جانب من التكريم
جانب من التكريم
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أنغام الجنايني
شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ظهر الثلاثاء، حفل تكريم صلاح عبدالقادر أحمد محمد الزيات مدير الخزنة بالإدارة المركزية، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية للتقاعد، بحضور كلا من المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد جلال، والمحاسب عفت حلمي الأمناء المساعدين، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي، محمد نصر فراج مدير عام الموارد البشرية، الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء، ولفيف من العاملين بالجامعة.

وأوضح "عزيز" أن هذا التكريم جزء من واجب الجامعة تجاه أشخاص جدوا وعملوا وأنتجوا، وعرفاناََ وشكراََ لما قدموه طيلة حياتهم العملية، مضيفا أن اليوم نكرم زميلًا عزيزًا له في قلوبنا كل المحبة والتقدير، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية دائمين.


وأكد المحاسب أشرف القاضي، أن المكرم كان إضافة كبيرة في عمله بالإدارة المركزية، حيث قدم الكثير من الجهد و التضحية لصالح لعمل طوال سنين خدمته، موضحًا مدى حرص إدارة الجامعة على تقدير وتكريم موظفيها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة، من أجل أن يكون التكريم حافزًا لجميع الموظفين لتقديم أفضل عمل وخدمة. 

وأشار محمد نصر إلى أن المكرم من مواليد 1961، وخريج المعهد الفني التجاري، وحاصل علي دبلومة ريادة الأعمال بكلية التجارة جامعة عين شمس، مضيفًا أنه تم تعينه في الجامعة عام 1990، حيث بدء وانتهي عمله بخزنة المركزية، مؤكدًا أنه يعد نموذجًا باهرًا للقيادة الناجحة والمتمثلة في أخلاقياته الرفيعة من تدين والتزام وانضباط ونزاهة وكرم، بالإضافة إلى حبه وحماسه للعمل وإخلاصه وأمانته الواضحة بشهادة الجميع.

وأعرب المُكرم عن بالغ شكره وتقديره لجميع القائمين على تنظيم هذا الحفل، معبراََ عن فخره واعتزازه لانتمائه لهذه المؤسسة العظيمة، داعياََ الله أن يديم النجاح والازدهار لجامعة سوهاج العريقة.
جامعة سوهاج تُكرم مدير الخزينة بالإدارة المركزية لبلوغه السن القانونية للتقاعد
جامعة سوهاج تُكرم مدير الخزينة بالإدارة المركزية لبلوغه السن القانونية للتقاعد
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