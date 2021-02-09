خبير: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر.. وبلجيكا تمتلك استثمارات كبيرة بالقاهرة| فيديو

أشاد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، موضحا استثمارات بلجيكا في مصر كبيرة جدا، حيث تتعاون مصر مع إحدى الشركات بمشروع تطوير وتحديث ميناء أبو قير البحري.





وقال "نجم"، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن مصر تتجه إلى الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة، معلقا «مصر تصدر صورة باتجاهها نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما تبرزه مبادرة تحول السيارات نحو الغاز الطبيعي، ومشروع بنبان، وأنه لا يوجد أي تعارض بين مفهوم الدولة الاقتصادية، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر».





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