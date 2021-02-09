خبير: مصر تتجه نحو الاقتصاد الأخضر.. وبلجيكا تمتلك استثمارات كبيرة بالقاهرة| فيديو

أشاد محمد نجم، المحلل الاقتصادي، بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع شركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، موضحا استثمارات بلجيكا في مصر كبيرة جدا، حيث تتعاون مصر مع إحدى الشركات بمشروع تطوير وتحديث ميناء أبو قير البحري.
وقال "نجم"، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد"، إن مصر تتجه إلى الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة خلال الفترة الأخيرة، معلقا «مصر تصدر صورة باتجاهها نحو الاقتصاد الأخضر وهو ما تبرزه مبادرة تحول السيارات نحو الغاز الطبيعي، ومشروع بنبان، وأنه لا يوجد أي تعارض بين مفهوم الدولة الاقتصادية، والاعتماد على الاقتصاد الأخضر».
اِقرأ أيضًا:
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، لوك لويس، الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" البلجيكية لأعمال التكريك، وعددًا من كبار المسئولين بالشركة، وحضر اللقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة تطوير وتنمية بحيرة البردويل بشمال سيناء".
وأكد الرئيس الأهمية التي توليها الدولة تجاه المشروع القومى للتنمية الشاملة لبحيرة البردويل، وذلك في إطار المخطط العام للدولة الهادف لتطوير جميع البحيرات المصرية واستعادة وضعها الطبيعي السابق، وأخذًا في الاعتبار تكامل تطوير بحيرة البردويل مع استراتيجية تنمية سيناء، ولما لهذا لتطوير من مردود بيئي واقتصادى واجتماعى وغذائي بزيادة إنتاج الثروة السمكية بها، فضلًا عن توفير فرص العمل المباشرة وغير مباشرة.
من جانبه؛ أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "ديمي" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا تطلع الشركة للتعاون مع مصر في تطوير بحيرة البردويل، أخذًا في الاعتبار النتائج المنتظرة لهذا المشروع بالنظر إلى الموقع الفريد لبحيرة البردويل على البحر المتوسط وما تمتاز به من ثروة سمكية ذات جودة عالية، إلى جانب المردود الإيجابي على تنمية منطقة شمال سيناء، وتوفير فرص العمل، وإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتحسين نوع وجودة المياه، وتحقيق الأمن الغذائي.