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اقتصاد

السرعة والفرامل.. كيف توفر 30% من استهلاك بنزين سيارتك؟

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 05:05 م
السرعة والفرامل
السرعة والفرامل
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قسم الاقتصاد
أكدت الحملة الوطنية السعودية لترشيد استهلاك الطاقة المشهورة بـ"لتبقى"، أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس"، فقد استندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ "القيادة المتزنة"، التي يمكن أن توفر ما يتراوح بين 15% إلى 30% من استهلاك الوقود، إلى جانب أن "القيادة المتزنة" أكثر أمانًا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عمومًا.


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وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار، لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على تلك البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة.


في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى.


ولفتت الانتباه إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادةً متزنةً متقاربة جدًا مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائمًا لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ "القيادة المتزنة".
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