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مدير القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية يكشف عن تفاصيل المشروع..فيديو

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:20 م
المهندس أيسر رأفت،
المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي
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محمود محسن
قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي،  أن العاصمة الإدارية خلال فترة قريبة جدا ستكون مكتملة بجميع الوزارات والهيئات، وسيكون لديها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلى منصور حتى العاصمة أو العاشر من رمضان.

وأضاف رأفت خلال لقاء له عبر فضائية تين  أن القطار الكهربائى الأن قيد التصنيع وقريبا سيصل إلى مصر، لافتا إلى أن جميع الشركات والعمالة التى تنفذ المشروع مصرية بنسبة 100%، وبالمكونات المحلية المصرية وسيتم تصنيع قطع غيار الخاصة بالقطار.

وتابع مدير مشروع القطار الكهربائي أن محطة الشروق تعتبر المحطة رقم 4 فى عدد  المحطات بالقطار الكهربائي، حيث تم الانتهاء 100% من أعمال الخرسانة.

وأشار رأفت إلى أن أن الخط الثالث من القطار يمر بأربع مراحل قام بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي العام السابق، متابعا أنه سيكون هناك إلتقاء مع المونوريل بمحطة الإستاد والتقاء مع سكة حديد عادية بمحطة عدلي منصور.
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