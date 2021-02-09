مدير القطار الكهربائي بالعاصمة الإدارية يكشف عن تفاصيل المشروع..فيديو

قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي، أن العاصمة الإدارية خلال فترة قريبة جدا ستكون مكتملة بجميع الوزارات والهيئات، وسيكون لديها وسيلة نقل واحدة جماعية من عدلى منصور حتى العاصمة أو العاشر من رمضان.





وأضاف رأفت خلال لقاء له عبر فضائية تين أن القطار الكهربائى الأن قيد التصنيع وقريبا سيصل إلى مصر، لافتا إلى أن جميع الشركات والعمالة التى تنفذ المشروع مصرية بنسبة 100%، وبالمكونات المحلية المصرية وسيتم تصنيع قطع غيار الخاصة بالقطار.





وتابع مدير مشروع القطار الكهربائي أن محطة الشروق تعتبر المحطة رقم 4 فى عدد المحطات بالقطار الكهربائي، حيث تم الانتهاء 100% من أعمال الخرسانة.



