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نموذج للعزيمة.. آية الله أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة: كنت بنزل البحر بالـ9 ساعات.. فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:39 ص
اية الله
اية الله
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إبراهيم القادري
قالت آية الله أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة إنني أقوم بممارسة السباحة منذ سن 6 سنوات، ومنذ ولادتي ولدي عيب خلقي في العمود الفقري ولكن هذا لم يمنعني عن السباحة وكان لدي إصرار على ممارسة هواية السباحة حتي تحولت الي لاعبة سباحة .

وأضافت آية الله خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دي إم سى" ، عندما كنت أذهب إلى المصيف مع عائلتي  كنت أظل في المياه لمدة 9 ساعات ولا أخرج منها، وكنت اكون صداقات عديدة أثناء السباحة، وكانوا يتفاجأون بإعاقتي عند الخروج من الماء، مؤكدة : "أنا احب المياه واتحرك بحرية فيها".

وأوضحت آية الله ، منذ عام 2006 وانا أشارك في بطولات السباحة، وبداية من العام 2008 ألعب السباحة في بطولة الجمهورية وكأس مصر .

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