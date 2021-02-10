نموذج للعزيمة.. آية الله أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة: كنت بنزل البحر بالـ9 ساعات.. فيديو

قالت آية الله أيمن عباس البطلة البارالمبية في السباحة إنن ي أقوم بممارسة السباحة منذ سن 6 سنوات، ومنذ ولادتي ولدي عيب خلقي في العمود الفقري ولكن هذا لم يمنعني عن السباحة وكان لدي إصرار على ممارسة هواية السباحة حتي تحولت الي لاعبة سباحة .





وأضافت آية الله خلال لقائها في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع علي قناة " دي إم سى" ، عندما كنت أذهب إلى المصيف مع عائلتي كنت أظل في المياه لمدة 9 ساعات ولا أخرج منها، وكنت اكون صداقات عديدة أثناء السباحة، وكانوا يتفاجأون بإعاقتي عند الخروج من الماء، مؤكدة : "أنا احب المياه واتحرك بحرية فيها" .





وأوضحت آية الله ، منذ عام 2006 وانا أشارك في بطولات السباحة، وبداية من العام 2008 أ لعب السباحة في بطولة الجمهورية وكأس مصر .