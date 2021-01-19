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مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:19 م
مش بس قعدة المكتب
مش بس قعدة المكتب .. إليك اسباب انحناء العمود الفقري
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اسماء محمد
يعد انحناء العمود الفقري من أكثر المشكلات شيوعا بين جميع الاعمار ، ويعتقد البعض ان انحناء العمود الفقري يعنى الظهر المقوس فقط وان سببها الوحيد هو الجلوس في وضع خاطئ، لكن هذا ليس صحيح  توجد ثلاثة أنواع رئيسية لاضطرابات انحناء العمود الفقري .. فما هى ؟ واسبابها؟

ونعرض لكم انواع واسباب انحناء العمود الفقري وذلك وفقا لما قدمه موقع " webmd " ، وهي:
اللورد: يُطلق عليه أيضًا اسم الارتداد ، ينحني العمود الفقري للشخص المصاب بالقعس بشكل كبير إلى الداخل في أسفل الظهر.
حداب: يتميز الحداب بظهر علوي مستدير بشكل غير طبيعي (أكثر من 50 درجة من الانحناء).
الجنف: الشخص المصاب بالجنف لديه منحنى جانبي للعمود الفقري، غالبًا ما يكون المنحنى على شكل حرف S أو شكل C.
 
أسباب انحناء العمود الفقري
يوجد عدد من المشاكل الصحية التي قد تسبب انحناء العمود الفقري أكثر من الطبيعي أو انحرافه.

يمكن أن تسبب الحالات التالية قعس:

الودانة: اضطراب لا تنمو فيه العظام بشكل طبيعي ، مما يؤدي إلى قصر القامة المصاحب للتقزم
انزلاق الفقار: حالة تنزلق فيها إحدى الفقرات ، الموجودة في أسفل الظهر عادةً ، إلى الأمام
هشاشة العظام : وهي حالة تصبح فيها الفقرات هشة ويمكن كسرها بسهولة ( كسور انضغاطية )
السمنة أو زيادة الوزن للغاية

حداب حالة تتميز بظهر علوي مستدير بشكل غير طبيعي
التهاب القرصغالبًا ما ينتج التهاب مساحة القرص بين عظام العمود الفقري عن العدوى، قعس الأحداث الحميد (غير المؤذي)
يمكن أن تسبب الحالات التالية الحداب:

نمو غير طبيعي للفقرات في الرحم (حداب خلقي)
الوضعية السيئة أو التراخي (الحداب الوضعي)
داء شويرمان: وهي حالة تؤدي إلى تشوه الفقرات (حداب شويرمان)
التهاب المفاصل
هشاشة العظام
السنسنة المشقوقة ، عيب خلقي لا ينغلق فيه العمود الفقري للجنين تمامًا أثناء نموه داخل الرحم
التهابات العمود الفقري
أورام العمود الفقري
لا يعرف الأطباء سبب أكثر أنواع الجنف شيوعًا عند المراهقين، ومع ذلك يعرف الأطباء أن الجنف يميل إلى الانتشار في العائلات، قد يكون السبب أيضًا مرض أو إصابة أو عدوى أو عيب خلقي.

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مش بس قعدة المكتب.. إليك أسباب انحناء العمود الفقري

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