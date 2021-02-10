عمرو نصوحي: موسيماني يجيد تجهيز لاعبيه.. والشحات وكهربا عملوا كارثة

قال عمرو نصوحي، اليوتيوبر المصري، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لديه القدرة على تجهيز لاعبيه قبل أى مباراة.





وأضاف عمرو نصوحي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "تراجع الأهلي في شوط المباراة الثاني، أمام الدحيل القطري بسبب ضغط المنافس".





وأكمل: "عتابي على موسيماني في شوط المباراة الثاني أمام الدحيل، عدم تنفيذ الهجمة المرتدة، وعدم قدرة موسيماني على تطبيق الهجمة المرتدة أمام الدحيل، يعني عدم قدرتهم على فعل الأمر نفسه أمام البايرن".





وتابع: "ما فعله كهربا والشحات عقب مواجهة الأهلي والبايرن، كارثة وخرق للفقاعة الطبية، وكان يجب التزامهما بشكل أكثر من ذلك".





وواصل: "الأهلي بذل مجهودا كبيرا أمام بايرن ميونخ ولا وقت للاستشفاء قبل مواجهة بالميراس البرازيلي".



