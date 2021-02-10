عمرو نصوحي: موسيماني يجيد تجهيز لاعبيه.. والشحات وكهربا عملوا كارثة

قال عمرو نصوحي، اليوتيوبر المصري، إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، لديه القدرة على تجهيز لاعبيه قبل أى مباراة.
وأضاف عمرو نصوحي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "تراجع الأهلي في شوط المباراة الثاني، أمام الدحيل القطري بسبب ضغط المنافس".
وأكمل: "عتابي على موسيماني في شوط المباراة الثاني أمام الدحيل، عدم تنفيذ الهجمة المرتدة، وعدم قدرة موسيماني على تطبيق الهجمة المرتدة أمام الدحيل، يعني عدم قدرتهم على فعل الأمر نفسه أمام البايرن".
وتابع: "ما فعله كهربا والشحات عقب مواجهة الأهلي والبايرن، كارثة وخرق للفقاعة الطبية، وكان يجب التزامهما بشكل أكثر من ذلك".
وواصل: "الأهلي بذل مجهودا كبيرا أمام بايرن ميونخ ولا وقت للاستشفاء قبل مواجهة بالميراس البرازيلي".
كما تحدث عن الزمالك، قائلاً: "عودة الفريق أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تلقي هدف مبكر، يؤكد شخصية الفريق".