أخبار الفن | انهيار نيشان من البكاء على الهواء.. عزت العلايلي شاهد مباراة الأهلي والدحيل قبل رحيله

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة وصفي، والتى قدمت عديدًا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.





قال الدكتور محمود العلايلي، إن وفاة والدته عام 2017، كانت ضربة قاسية لوالده، الفنان عزت العلايلي، الذي رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي.





نشر الإعلامى جابر القرموطى صورا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك مع مطربة ميادة نصرى ليعلن عن مفاجأة جديدة.





كشفت الممثلة الصينية "تشاو ناو" أو "سيا عن نيتها تقليد الفنان عادل امام مرة اخرى من خلال شخصيته فى مسرحية "مدرسة المشاغبين" وذلك بعد ان حقق الفيديو الاول لها نجاحا كبيرا عندما قامت بتقليد الزعيم من خلال شخصيته فى مسرحية "شاهد ما شفش حاجه" وهو ما صرحت به فى برنامج "من مصر" على قناة CBC.



