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فن

سر انهيار الإعلامي نيشان باكياً على الهواء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 01:38 ص
نيشان
نيشان
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سعيد فراج
انهار الإعلامى اللبنانى نيشان في البكاء على الهواء، أثناء استضافته في أحد البرامج الحوارية، والذي تحدث فيه عن حياته الإعلامية ومسيرته فى هذا المجال. 

وانهمر نيشان فى البكاء فور تحدثه عن والده الذي توفى وفارق الحياة ولم يستطع أن يلقى النظرة الأخيرة عليه؛ بسبب تقديمه أول برنامج له. 

وقال نيشان خلال لقائه بأحد البرامج اللبنانية: "كنت بين أمرين، إما أن أترك البرنامج وهى أولى حلقات برنامجى الأول أو أن أكمله دون أن يشعر أحد بما أصابنى من مكروه. 

وأضاف "نيشان": قررت أن أكمل البرنامج بعد معرفتى بخبر وفاة والدى؛ لأحقق له أمنيته، وهى أن يرانى مذيعًا لأول مرة.

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