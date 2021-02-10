لأول مرة بالشرق الأوسط.. إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية بالفيوم لدعم اللقاحات

قال الدكتور منير الصفتي، مدير مشروع البيض الخالى من المسببات المرضية، إن المشروع القومى لإنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية يعد مشروعا قوميا مصريا ووحيدا من نوعه فى الشرق الأوسط أفريقيا، حيث يقوم بإنتاج نوعية من البيض لازمة لإنتاج الأمصال واللقاحات بمجال الدواجن وبعض اللقاحات الآدمية.





وأضاف "الصفتى" خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن البيض الخالى من المسببات المرضية يتعرض للعديد من التجارب الحديثة، مشيرا إلى أنه عندما تم إنشاء المشروع كان الثالث على العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.





وتابع أنه هذا المشروع يعتبر من أنجح تسع مشاريع على مستوى العالم 2021، لافتا إلى أن هذا البيض يدعم صناعى اللقاحات فى مصر، حيث وصل ثمنها فى البورصة العالمية 6 دولار و50 سنت.





وأكد أن المشروع المصرى ينتج 3 ملايين بيضة فى العام، متابعا أنهى يتم عمل مرحلة للتوسع سيتم الإنتهاء منها هذا العام لتصل الإنتاجية ل9 ملايين بيضة.