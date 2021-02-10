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توك شو

استشارى علم نفس يكشف سببا كارثيا يؤدى للفتور في العلاقات الزوجية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 10:11 ص
العلاقات الزوجية
العلاقات الزوجية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري علم نفس، إنه لا يوجد أى علاقة بالدين بموضوع الختان، معتبرا الموضوع فعل سيئ لا يصلح القيام به، مشيرا إلى أن هناك العديد من الضحايا للفتيات نتيجة هذا الموضوع.

وأضاف "فرويز"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بعد عملية الختان من الممكن أن تصل الفتاة لحالة من الضغط النفسي الشديد وتتعرض لصدمة، موضحا أنه من الممكن أن يسبب لها الشعور بالدونية.

وتابع أن عمليات الختان تسبب الإكتئاب والوسواس القهري للفتاة، لافتا إلى أنه قد يصل لها الانتحار نتيجة الشعور بالدونية الشديدة لقطع جزء من جسدها بدون رضاها، بالإضافة إلى الفتور فى العلاقة الزوجية خوفا من تلامس هذا الجزء.

وأكد أنه بعد العملية الجراحية تتعرض الفتاة لصدمة إذا ما رأت أى دماء، مما يسبب لها حالة من الإغماء والعرق والتوتر، وقد تصل للتبول اللا إرادى.
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