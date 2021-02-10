التموين: مشاركة 1500 تاجر بالأوكازيون الشتوي حتى الآن وتحرير 76 محضر مخالفة

استعرض تقرير صادر عن وزارة التموين نشاط الأوكازيون الشتوي الذي بدأ في 7 فبراير الجاري ولمدة شهر بقرار من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.





ورصد التقرير مشاركة 1523 محلًا تجاريًا خلال ال 3 أيام الأولى من بدء انطلاق الأوكازيون بالتعاون بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح التقرير أن عدد المحال المشاركة فى الأوكازيون الشتوى تنوعت ما بين 82 محال قطاع أعمال و1395 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة عدد 11 محال قطاع تعاونى و35 قطاع استثماى.





وأشار التقرير إلى أن عدد المحاضر التي حررت منذ بدء الاوكازيون بلغت 76 محضرا تنوعت ما بين ( 3 محاضر عدم إعلان، 73 محضر أوكازيون وهمى).



