الأرصاد تكشف عن طقس الأسبوع القادم وسر ارتفاع درجات الحرارة فى هذا التوقيت

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية عادت مجددا بسبب استقرار الأحوال الجوية ، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية خاصة على الطرق الزراعية والصحراوية.





وتابعت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، إن الحرارة سجلت اليوم 24 ، وتصل إلى 26 درجة منتصف الأسبوع الجارى ، لتكون أعلى من المعدل بنحو 5 درجات، لافتة إلى ان هذا الاستقرار بالأحوال الجوية مستمر حتى الغد، ولكن بداية من يوم الجمعة سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بحوالي من درجتين الى 3 درجات لتصل الي 22 درجة للعظمى على القاهرة.





واشارت الي ان تآثرت بعض الطرق صباح اليوم من الشبورة المائية مما ادى الي اغلاقها ولكن لم تدم طويلا لتلاشي الشبورة سريعا، موضحة ان الشبورة مستمرة حتى يوم الجمعة ولكن ليس بنفس حدتها في أول يناير.





ونصحت المواطنين بعدم الانخداع بدرجات الحرارة، قائلة: "ارتفاع الحرارة مؤقت ويجب ألا ننخدع بهذا الارتفاع ، وننصح بالاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية، لأن الفارق فى الحرارة بين الليل والنهار أكثر من 10 درجات كاملة تجنبا لنزلات البرد".



