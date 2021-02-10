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رياضة

المسابقات تدرس تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود فى الكأس

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 02:46 م
صدى البلد
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يسرى غازى
تدرس إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة تحت إشراف محمد الشواربي تأجيل مباراة الزمالك وحرس الحدود ضمن منافسات دور ال ٣٢ ببطولة كأس مصر.


كان عصام سالم المتحدث الرسمي القلعة البيضاء أكد فى تصريحات تليفزيونية أن الزمالك ينتظر القرار الرسمى من اتحاد الكرة بتأجيل مواجهة حرس الحدود بكأس مصر.


ومن المقرر أن تحسم إدارة المسابقات خلال أيام قرار تأجيل مباراة الزمالك امام حرس الحدود فى كأس مصر لاسيما وأن الفارس الابيض سوف يستضيف الإسماعيلي يوم 17 فبراير ثم يواجه حرس الحدود يوم 20، ويحل ضيفًا على تيونجيث السنغالي يوم 23 من الشهر ذاته فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويصل اليوم الأربعاء فريق مولودية الجزائر، إلى القاهرة، من أجل الاستعداد لمواجهة الزمالك، وتتضمن تفاصيل رحلة مولودية الجزائر بالقاهرة الوصول في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، ويخوض بطل الجزائر مرانه الوحيد والرئيسي مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، الذي يستضيف اللقاء، على ان يغادر مصر فى اليوم التالى للمباراة.

ويستعيد فريق الزمالك جهود عدد من لاعبيه الذين غابوا عن اخر مباراة رسمية للفريق أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت الأحد الماضي. 
وانتهت بفوز الزمالك بهدفين نظيفين، حيث غاب كل من فرجاني ساسي للايقاف واشرف بن شرقي وأحمد فتوح للإصابة، فيما يغيب عن مواجهة المولودية سيف الجزيري الوافد الجديد للفريق بسبب عدم قيده افريقيا لمشاركته مع ناديه السابق المقاولون العرب في الكونفيدرالية الأفريقية هذا الموسم، فيما يستمر محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك امام المولودية عقب الانباء التي ترددت عن وجود اتجاه لاراحته.

وتضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا كلا من مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونجيت السنغالي ويفتتح الأبيض مشواره فى دور المجموعات بمواجهة بطل الجزائر فى القاهرة ثم السفر للسنغال لمواجهة تونجيت وأخيرا مواجهة الترجي بالجولة الثالثة.
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