رئيس جامعة حلوان: الدورات التدريبية تهدف لتطوير الفكر وتبادل الخبرات

تنظم جامعة حلوان ، العديد من الدورات التدريبية بنظام الأون لاين، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب سعيا وراء تطوير الفكر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم .





وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة تنبع أهميتها من ضرورة السعي إلى تطوير الفكر، من خلال الاستثمار في البشر، وتأهيلهم للتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، و التبادل الفكري والثقافي وتبادل الخبرات بين المتدربين كل في مجال تخصصه.





كما انها تهدف لتطوير منظومة التعليم بالجامعة و مواكبة التحول الرقمى للنهوض بالجامعة فى كافة المجالات البحثية و العلمية .





جدير بالذكر انه قد نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.





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وتخت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة حلوان ، وتنسيق الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادى ريادة الأعمال ، ومنسق التعاون بين منصة بيفول الدولية والنادى ، قدم الندوة الدكتور بشار حراكى المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة BEVOL الدولية وهى أول منصة تواصل اجتماعى دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وأداء المسئولية المجتمعية.