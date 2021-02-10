ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة حلوان: الدورات التدريبية تهدف لتطوير الفكر وتبادل الخبرات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:11 م
الدكتور ماجد نجم
الدكتور ماجد نجم - رئيس جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تنظم جامعة حلوان ، العديد من الدورات التدريبية بنظام الأون لاين، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب سعيا وراء تطوير الفكر وتأهيل الطلاب لسوق العمل وتطوير مهاراتهم . 

وصرح  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة تنبع أهميتها من ضرورة السعي إلى تطوير الفكر، من خلال الاستثمار في البشر، وتأهيلهم للتعامل مع المستجدات التي تطرأ على المجتمع، و التبادل الفكري والثقافي وتبادل الخبرات بين المتدربين كل في مجال تخصصه. 

كما انها تهدف لتطوير منظومة التعليم بالجامعة و مواكبة التحول الرقمى للنهوض بالجامعة فى كافة المجالات البحثية و العلمية . 

جدير بالذكر انه قد نظم نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان ندوة أون لاين بعنوان المنصات الرقمية ودورها فى دعم ريادة الأعمال الاجتماعية بالتطبيق على منصة BEVOL الدولية ، وذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ، و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

اقرأ أيضا :


وتخت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب مدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة حلوان ، وتنسيق  الدكتور وليد شعبان مصطفى رمضان خبير التدريب والتأهيل للمشروعات بنادى ريادة الأعمال ، ومنسق التعاون بين منصة بيفول الدولية والنادى ، قدم الندوة الدكتور بشار حراكى المؤسس والرئيس التنفيذى لمنصة BEVOL  الدولية وهى أول منصة تواصل اجتماعى دولية تخصصية تعمل على نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعى وأداء المسئولية المجتمعية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

10 ديسمبر.. جامعة حلوان تنظم دورة حول ريادة الأعمال

لنشر ثقافة الابتكار.. انطلاق معسكرات توليد الأفكار الريادية بجامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق معسكرات لريادة الأعمال بمشاركة 132 طالباً.. تستهدف دعم الأعمال الحرة وتوليد الأفكار وخلق بيئة محفزة للابتكار

نشر الوعي وتعزيز روح المبادرة.. تعرف على خدمات نادي ريادة الأعمال بجامعة حلوان

بالتعاون مع الجامعة اللبنانية.. نادى ريادة الأعمال بحلوان ينظم ندوة اونلاين لتكنولوجيا التعليم

نادي ريادة الأعمال جامعة حلوان ينظم ندوة "ريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا التعليم"

ترشيحاتنا

الأهلي لـ الفيفا: موقف الشحات وكهربا عفوي ونحترم اللوائح والقوانين

لتوسيع الطريق الدائري.. قطع المياه عن 20 منطقة في القاهرة السبت

كاف يطلب دقيقة حدادا قبل مباراة الهلال السوداني وصنداونز السبت

شوبير عن قرار عزل كهربا والشحات: "الفيفا مش زي الدوري المصري"

بعد الهجوم على مطار أبها السعودي.. طلب عاجل لـ سعد الحريري

ضبط محاسب أعلن استعداده لممارسة الفجور عبر الفيس بوك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

تعرف على أرخص سيارة كهربائية جديدة في أوروبا

يهدد حياتك.. 5 علامات تشير لإصابتك بالكبد الدهني