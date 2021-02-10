ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يطالب بحصر قضايا مخالفات البناء.. وإحالة مرتكبيها للمحاكمة

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:45 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
Advertisements
جودت عيد
أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم ٦ / ٢٠٢١، طالب فيه بسرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي لكافة القضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي مازالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة كافة مرتكبي تلك المخالفات -حال ثبوتها- إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن القرار جاء في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أنه من منطلق دور النيابة الإدارية في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.. صدر هذا القرار. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لأول مرة.. النيابة الإدارية تكلف عضواتها بتمثيل الادعاء أمام المحاكم الابتدائية

النيابة الإدارية.. المستشارة رندا حبيب أول قاضية تباشر إجراءات الاتهام بالمحكمة التأديبية بشبين الكوم

ترسيخ دور المرأة.. ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بطنطا

براءة مسئولين ببنك من تهمة تغيير عنوان في عقد قرض

إحالة مديرة تعليم مصر الجديدة و11 من مساعديها للمحاكمة التأديبية

بورسعيد البداية.. حضور عضوات النيابة الإدارية أمام المحاكم التأديبية لأول مرة

ترشيحاتنا

مفاجأة صادمة .. تعرف على قاتل مي عمر في مسلسل لؤلؤ

مدبولى عن عمارتي الدائري والإسكندرية: حذرنا من عواقب البناء المخالف

أول صور لحطام الطائرة بدون طيار عقب استهدافها لمطار أبها السعودي

محمد بن زايد يعلن تكريم أنور قرقاش .. قرار جديد

وفاة الفنان عمرو هاشم

الحكومة: لا نية لهدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سم قاتل.. ماذا يحدث عند تسخين الخبز على النار؟

إطلالة شتوية.. هبة مجدي تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور.. شاهد

ارتدت عن الإسلام واعتنقت اليهودية .. من هي بسمة الكويتية