أهلي 2001 يفوز على إنبي 3-2 في بطولة الجمهورية





حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ فوزًا ثمينًا على ضيفه إنبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية.

بدأت المباراة بوقوف لاعبي الفريقين والجهازين الفنيين دقيقة حداداً على روح الكابتن صلاح مصيلحي المستشار الفني السابق لقطاع الناشئين بنادي إنبي، والذي توفي قبل أيام قليلة.

ودخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: محمد أشرف "كوتو".





الدفاع: هاني عمرو - جلال فارس - محمد سلامة - أحمد سيد عبد النبي.





الوسط: كريم سعد الله - أحمد أشرف - طه محمود - عمر رزق - أحمد سيد غريب.





الهجوم: علي عمرو.





افتتح أحمد سيد غريب التسجيل للأهلي مبكرًا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة متقنة من علي عمرو وسددها في المرمى ببراعة.

ونجح عمر رزق في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ٢٦ بتسديدة في المرمى الخالي بعد متابعة لتسديدة علي عمرو التي تخطت الحارس وكانت في طريقها للخروج إلى ضربة مرمى، وقلص إنبي الفارق في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول برأسية إثر ركلة حرة غير مباشرة.





ومع بداية الشوط الثاني شارك محمد أشرف بدلًا من هاني عمرو، ونجح أحمد غريب في تسجيل هدفه الثاني والثالث للأهلي في الدقيقة ٤٨ بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يقلص إنبي الفارق مرة ثانية برأسية من ركلة حرة غير مباشرة أيضًا في الدقيقة ٩٠.





وشارك محمد رضا بدلًا من أحمد أشرف، وأحمد عربي بدلًا من علي عمرو، وعمر حجاج بدلًا من كريم سعد الله.





بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠٠١ رصيده إلى ١٢ نقطة، بعدما خسر أمام سيراميكا كليوباترا ١ - ٢، قبل أن يفوز على بيراميدز بنفس النتيجة، وعلى الاتحاد السكندري ٢ - صفر، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - ٢، مسجلًا ٩ أهداف مقابل ٥ أهداف في مرماه.

وتضم المرحلة النهائية إلى جانب الأهلي كل من سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي والجونة وطلائع الجيش وبيراميدز والمقاولون العرب والاتحاد السكندري وإنبي.



