لسة الأمل موجود.. أسباب الأهلي لإقناع FIFA برفع إيقاف كهربا والشحات





اللاعبان كهربا والشحات لم يلتزما بإجراءات الفقاعة الطبية التي تمنع اختلاطهما بمن خارج الفقاعة وهرولا نحو مدرج التالتة شمال لمصافحة أبوتريكة النجم السابق للنادي الأهلي ومنتخب مصر.









وبناء على ذلك اتخذ الاتحاد الدولي قرارا بعزل اللاعبين وابعادهم عن المشاركة خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع غدا الخميس، تطبيقا لضوابط الفيفا وكذلك إخضاعهم لمسحة طبية عاجلة.









محاولات أهلاوية للتأثير على الفيفا





بدأ النادي الأهلي اولى محاولاته من خلال بيان أطلقه على موقعه الرسمي عقب مباراة بايرن ميونخ قال فيه " بناء على تعليمات محمود الخطيب، رئيس النادي وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، قام خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى فيفا صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين؛ حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي وبايرن ميونخ التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة".









وتابع "وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح فيفا المنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى".









ووفقا لبيانات صحفية، لدى الأهلي أمل في تغيير موقف الفيفا تجاه اللاعبين بناء على سببين رئيسيين قد يقنعا الفيفا بإلغاء العقوبة.









السبب الأول وهو المسحة التي أجراها اللاعبون بعد المباراة والتي أثبتت سلبية الإصابة بكورونا، وهو ما ينفي عن اللاعبين حقيقة العزل ويسمح لهما بمخالطة اللاعبين.









السبب الثاني أن كل جماهير البطولة تجرى لهم مسحات طبية قبل الدخول إلى الاستاد وهو ما يعني تطبيق احترازات الفقاعة الطبية عليهم هم الآخرين ما يعني عدم وجود اي شبهة في إصابة أبو تريكة.







