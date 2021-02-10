الصحة العالمية تكشف نبأ سارًا بشأن إصابات ولقاح كورونا ..فيديو

عرضت قناة الحدث العربية فيديو أعلنت فيه الصحة العالمية إن نبأ سارا بشأن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا عالميا . قناةأعلنتفيهإنالإصابات





وأضاف الفيديو أن الإصابات بفيروس كورونا انخفضت بنسبة17% بين 1 إلى 7 فبراير، مؤكدة ان عدد الاصابات قلت على مستوى العالم وهذا يحدث لأول مرة منذ 26 أكتوبر 2020، مؤكدا انه تم الابلاغ عن 3.1 مليون إصابة على مستوى العالم خلال الأسبوع السابق، وهذا اقل من الاسبوع الذي سبقه بنسبة 17 % .



