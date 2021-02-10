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الصحة العالمية تكشف نبأ سارًا بشأن إصابات ولقاح كورونا ..فيديو

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 07:41 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
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إبراهيم القادري
عرضت قناة الحدث العربية فيديو أعلنت فيه الصحة العالمية إن نبأ سارا بشأن عدد حالات الإصابات بفيروس كورونا عالميا .

وأضاف الفيديو أن الإصابات بفيروس كورونا  انخفضت بنسبة17% بين 1 إلى 7 فبراير، مؤكدة ان عدد الاصابات قلت على مستوى العالم وهذا يحدث لأول مرة منذ 26 أكتوبر 2020، مؤكدا انه تم الابلاغ عن 3.1 مليون إصابة على مستوى العالم خلال الأسبوع السابق، وهذا اقل من الاسبوع الذي سبقه بنسبة 17 % .

واوضح الفيديو ان التحديث الوبائي الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية تزامن مع زيادة عدد جرعات لقاح فيروس كورونا حول العالم وتوسيع نطاق توزيعها لتشمل الدول الفقيرة للسيطرة على فيروس كورونا وسلالاته المتحورة 
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