باستخدام شراب.. موظف يدبر لقتل مديره بـ فيروس كورونا

لا تتمتع الكثير من العلاقات بين الموظفين والمديرين بالتوافق أو الرضاء التام بل يشوبها التوتر والخلافات، مثلما شعر مندوب مبيعات تجاه مديره فدبر وخطط لسرقة مديره وقتله بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





فقد تم اتهام مندوب مبيعات والذي يدعى "رمضان سيمين" بمحاولة قتل مديره"إبراهيم أونفيردي" وزوجته، وذلك من خلال تزويد شراب رئيسه بلعاب مريض كوفيد-19، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





كان "سيمين" قد قام بشرب لعاب مريض بفيروس كورونا مقابل 500 ليرة تركية، ووضعه في المشروب الخاص بـ "إبراهيم"، ولكن لحسن الحظ أنه لم يشرب من هذا المشروب.





وتعود بداية المؤامرة التي دبرها "سيمين "في حق "إبراهيم" مديره الذي يملك محل لبيع السيارات، عندما طلب "إبراهيم" من "سيمين" أن يأخذ مبلغ 215 ألف ليرة تركية ويضعهم إلى مكتبه، ولكن "سيمين" استولى على المال، وترك له المشروب المزود بلعاب مرض كورونا.





فيما تقدم "إبراهيم" برفع دعوى قضائية ضد "سيمين"، وصرح صاحب محل السيارات قائلًا:" قمت ببيع سيارة بمبلغ 215 ألف ليرة تركية، وطلبت منه أن يأخذ هذا المبلغ إلى المكتب، ومنحته مفتاح الخزنة ولكنه اخذ المال، وتهرب من مكالماتي، وعندما رد في اليوم التالي أبلغني أنه بحاجة إلى المال وسرقه لتسديد قرض مالي".







