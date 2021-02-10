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رياضة

22 لاعبا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادا للإسماعيلي في الدوري

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 08:38 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي

أعلن حسام حسن، المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، قائمة "سيد البلد" استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي غدا، الخميس؛ في اللقاء المؤجل من الجولة الـ ١١ من بطولة الدوري.


وضمت القائمة 22 لاعبا هم "عماد السيد و محمد صبحى و صبحى سليمان و محمود رزق و زدايمون لوى و كريم يحيى و صبرى رحيل و أحمد نبيل " مانجا " و مروان عطيه و حسام عاشور و خالد الغندور وأحمد راشد و فوزى الحناوى وعبد الغنى محمد و كريم الديب وأحمد حجى وعبد السميع إبراهيم ومحمد الصباحى وأوكوى وعمار حمدى وخالد قمر وروماريو ". 


وطالب حسام حسن، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد لتحقيق نتيجة إيجابية عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسه الزمالك بهدفين نظيفين خلال الجولة الماضية.


وأكد حسام حسن، ضرورة التفكير الجيد في مواجهة الإسماعيلي، وتلاشي الأخطاء التكتيكية التي حدثت خلال خوض المباراة السابقة.


وأرسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكس رسميًا لنادى الاتحاد السكندري يشير إلى وقف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول مباراتين وغرامة ١٠ آلاف جنيه للطرد المباشر في لقاء الزمالك الأخير.


وأفاد الاتحاد المصري بإيقاف السيد سالم مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث.


ويغيب رزاق سيسيه عن مباراة الإسماعيلي بالدوري مصر ومواجهة نجوم المستقبل بمنافسة كأس مصر  بينما يغيب، السيد سالم عن لقاء الإسماعيلي لحصوله على الإنذار الثالث.

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