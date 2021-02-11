تدريب السيدات على "مبادرة الثلاثين" وكيفية استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة في السويس

أجرت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس ، تدريبا للرائدات الريفيات والمثقفات السكانيات ومسئوله اعلام ‏المديريه عن "مبادره الثلاثين ".

وتناول التدريب عدة موضوعات منها أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الثلاثين يوم الأولى من الولادة ومناقشة الشائعات التي تؤثر على استخدام وسائل تنظيم الاسره وأيضا التعريف بانواع وسائل تنظيم الأسرة الهرمونية وغير الهرمونية ومدى فاعليتها وكيفية استخدامها وبعض الأعراض ‏التي قد تحدث في بداية الاستخدام لكل وسيله وأيضا الزيارة المنزلية التى تقوم بها الرائدة الريفية وقد تم عمل محاكاه للزياره المنزلية داخل القاعة .





حضر التدريب أسماء عبد النبي عادل يسري من قطاع قطاع السكان و تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وحاضر ‏في التدريب على المبادره والتى تدخل فيها محافظه السويس فى المرحله الثالثه الدكتورة هويدا حسين خلف الله مديرداره تنظيم الأسرة بالمديريه وسحر شعبان مسؤولة الرائدات الريفيات بالمديريه



