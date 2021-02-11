لن تهدأ حتى تراها دولة مستقلة .. خبير إستراتيجي: مصر أوقفت 3 حروب داخل فلسطين السنوات الماضية

قال اللواء محمد إبراهيم، نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن دور مصر في تطوير القضية الفلسطينية هو دور داعم ومشرف وحريص ودائم للقضية في كافة مراحلها، معقبا: مصر لن تهدأ حتى ترى الدولة الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وأكمل "إبراهيم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر أشرفت خلال السنوات الماضية على إنسحاب إسرائيل النهائي من قطاع غزة، كما ساهمت مصر في افتتاح معبر رفح، منوها إلى أن مصر استطاعت أن توقف 3 حروب في قطاع غزة.



وأضاف، هناك حركة مصرية دائمة مع الجهات الفلسطينية من أجل حل كافة المشاكل التي تواجههم، مشيرا إلى أن القيادات الفلسطينية أقروا على نجاح الحوار والاجتماع الذي ضمهم.



واسترسل: الحوار نجح في رسم وبلورة خطة واضحة فيما يتعلق بالأمور الفلسطينية وليس الانتخابات فقط.



