سيعرضه الأسبوع المقبل.. الوزراء: وزير التعليم لديه تصور كامل لطرق استكمال الترم الثاني.. فيديو

قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزارء، إ ن وزارة التربية والتعليم لديها تصور كامل، وسيقوم الوزير بعرضه أمام لجنة إدارة الأزمات مطلع الأسبوع المقبل من أجل الاستقرار على طرق استكمال الترم الثاني.





وأضاف "سعد" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" عبر فضائية ام بي سي مصر ان لجنة الأزمات بمجلس الوزراء سوف تجتمع مطلع الأسبوع المقبل وتنظر في سيناريوهات العام الدراسي الثاني.





وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أن أن كافة الأقاويل المنتشرة على لسان مجلس الوزراء حول الدراسة ليس لها أي أساس من الصحة، وأن القرار سيكون يوم السبت أو الأحد القادمين.



