غلق 3535 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي متابعة غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي ، قامت الوحدات المحلية بغلق عدد (٦٠٥) محلات، عدد (٢٢٢) سوقا، عدد (١٨٧) مطعما، عدد (٣٥٠) مقهى، عدد (٣٥٥) ورشة و (٨٩٩) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٢٦١٨) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية.





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كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٩١٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.



