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محافظات

غلق 3535 منشأة ومركزًا للدروس الخصوصية بالغربية

الخميس 11/فبراير/2021 - 10:30 ص
صدى البلد
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احمد علي
أصدر  الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته إلي متابعة غلق المنشآت المخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي صدرت في الأول من ديسمبر الماضي ، قامت الوحدات المحلية  بغلق عدد (٦٠٥) محلات، عدد (٢٢٢) سوقا، عدد (١٨٧) مطعما، عدد (٣٥٠) مقهى، عدد (٣٥٥) ورشة و (٨٩٩) منشأة أخرى بإجمالي عدد (٢٦١٨) منشأة مخالفة بنطاق محافظة الغربية. 

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كما أشار المحافظ إلى أنه تم غلق وتشميع عدد (٩١٧) مركزًا للدروس الخصوصية منذ ديسمبر الماضي ، تطبيقًا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

ويهيب محافظ الغربية بالسادة أصحاب المحال والمقاهي والورش الالتزام بمواعيد الغلق المحددة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .
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