محافظ الفيوم يبحث تنظيم إعلانات الطرق العامة وتعظيم الاستفادة منها













عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا لبحث تنظيم الاعلانات بالطرق العامة وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظ المساعد، ومدير عام المديرية المالية، وممثل من مديرية الأمن، والمراقب المالي للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن وممثلي لجنة الإعلانات ومسئولى الدعاية والاعلان بمجالس المدن.





وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الهدف من الاجتماع هو مناقشة آليات تنفيذ القانون رقم 208 لسنة 2020 لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، والإستفادة القصوى من هذا المورد الحيوى لتعظيم موارد المحافظة، والتأكيد على ضرورة العمل من خلال منظومة متكاملة وتضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات.





وكشف محافظ الفيوم عن العمل من خلال اللائحة التنفيذية الحالية لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة بما لا يتعارض مع القانون، لافتًا الى أن نسبة الـ 80 % من دخل الإعلانات التى كانت تأوَّل الى صندوق الخدمات بالمحافظة ستبقى في صندوق الخدمات بمجالس المدن، لتعزيزها فى دفع الأجور والمرتبات الخاصة بالعمالة المؤقتة، وينظر فى الامر مرة اخرى بعد ثلاثة أشهر.





وخلال الإجتماع، وجه المحافظ بمراجعة الإعلانات ورصد جميع الأماكن التى تصلح لوضع الإعلانات لطرحها، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى ومجالس المدن، موجهًا بتكثيف عمل فرق المتابعة الميدانية لرصد الاعلانات المخالفة وازالتها، للقضاء على إنتشار فوضى وعشوائية الإعلانات، وتحويل هذه العشوائية لمورد من موارد المحافظة، وعودة الانضباط والمظهر الحضارى للشارع مرة أخرى.





وأشار محافظ الفيوم، إلى ضرورة تحرى الدقة فى محتوى الإعلانات المعروضة، وشكلها بما يتوائم مع البعدين البيئي والجمالي، لافتًا الى الإستغلال الأمثل للطرق والشوارع والجزر الوسطى والمسافات البينية لتعظيم الموارد الذاتية والاستغلال الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة.













وكان عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا، لمراجعة كافة المشروعات والأعمال التى سيتم تنفيذها بقري مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، واللواء هشام محمد عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المصالح والمديريات، ومسئولي القطاعات المشاركة بالمبادرة، وعدد من المسئولين بجهاز تعمير القاهرة الكبري والمهندسين الإستشاريين.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه خلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق، والزراعة، والري، والتضامن الاجتماعي، والطب البيطري، والكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والصحة، والشباب والرياضة والتعليم، المشروعات المزمع تنفيذها خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوي الوحدات القروية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، لافتًا إلي أن المحافظ وجه رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق للتنسيق مع مسئولي كافة القطاعات والجهات المعنية بالمبادرة، لإعداد البيان النهائي بكافة المشروعات المزمع إنشاؤها، والتوقيتات الزمنية المحددة علي أن يتم ترتيب المشروعات بحسب الأولوية والجاهزية. ومن جهته رحب محافظ الفيوم، بمسئولي جهاز تعمير القاهرة الكبري على أرض المحافظة، معربًا عن تقديره للجهود التي تبذلها كافة الجهات المشاركة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المرجوة من المبادرة، التى تلبي طموحات وآمال المواطنين.





























