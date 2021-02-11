فتاوى شغلت الأذهان.. حكم تنظيف الحواجب الكثيفة .. أريد فتح مقهى به شيشة والتكسب منه؟ هل لبس الطرحة القصيرة حرام؟ وشرعية منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟

حكم تنظيف الحواجب الكثيفة

وردّ وسام، قائلًا: لا قصيها، وهذا لا يدخل فى النمص.

فى البداية.. أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: ما حكم قص الحواجب الكثيفة ؟

ثم أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: ما حكم فتح مقهى به أرجيلة؟





وردّ ممدوح، قائلًا: لا تفتح مقهى من هذا القبيل، لأن الشيشة حرام.





فيما أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: ما حكم صلاة ربة المنزل المُجهدة من أعمال البيت وهي جالسة ؟.





وردّ عبدالسميع، قائلًا: قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}.. الذاريات : 56]، فحكمة الله تعالى فى خلق الدنيا وما فيها من كائنات لعباده وحده لا شريك له، والأصل فى الدين والعبادة هو اليسر لا العسر لذلك فإنه يجوز لربة المنزل الصلاة جالسة حال التعب والإجهاد وهى مأجورة على حرصها على العبادة لتحصيل رضا الله تعالى عليها.





أما عن حكم حكم لبس الطرحة القصيرة؟.. أ جاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وردّ ممدوح، قائلًا: إن ارتداء المرأة للطرحة القصيرة بدلًا من الخمار جائز.





كما و أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن سؤال: "ما حكم منع الصدقة عن المتسولين في الشارع؟".



