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أخبار العالم

حفتر يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي المنتخب في بنغازي

الخميس 11/فبراير/2021 - 04:43 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
يصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي إلى بنغازي، في شرق ليبيا؛ سعيا من الحكومة المؤقتة الجديدة المنتخبة حديثا؛ لتوحيد ليبيا.

وقال المنفي "أحل ضيفا على بنغازي لتوحيد البلاد وإنجاز المصالحة الحقيقية".

كما يتوجه المنفي المنتخب إلى بنغازي قادما من اليونان، حيث كان يشغل منصب سفير ليبيا فيها، وذلك بعد أسبوع من انتخابه رئيسا للمجلس الرئاسي إلى جانب عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة لقيادة ليبيا خلال مرحلة انتقالية يفترض أن تتواصل نحو 10 أشهر حتى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال مصدر قريب من رئيس المجلس الرئاسي للجزيرة إن المنفي سيلقي كلمة أمام أكاديميين وأعضاء هيئة تدريس في جامعة بنغازي.

وأضاف المصدر أنه سيقيم في شرق ليبيا بضعة أيام، حيث يلتقي شخصيات عدة في مدينة طبرق، في إطار التهئنة بتوليه المنصب الجديد.

من جهته، قال مراسل الجزيرة ناصر شديد إن المنفي، وهو من طبرق بشرق ليبيا، سيوجه من مدينة بنغازي رسائل للجميع بأنه قادم للإصلاح وتوحيد الليبيين.

وأضاف أنه سيعقد لقاءات مع قيادات عسكرية وسياسية ووجهاء، مشيرا إلى أن زيارته لبنغازي تشكل رسالة للأذرع العسكرية لللواء المقتاعد خليفة حفتر.

وقبل أيام، قال رئيس الحكومة الليبي الجديد عبدالحميد دبيبة إن حكومته ستعمل على إحلال السلام بين الأطراف في البلاد وحل المشاكل الكبرى التي تواجهها.

ويفترض أن يشكل دبيبة حكومته خلال مهلة 21 يوما تبدأ من يوم الجمعة الماضي عندما صوت المشاركون في ملتقى الحوار السياسي في جنيف لاختيار أعضاء السلطة الانتقالية.

وفي حال عدم حصول الحكومة الجديدة على ثقة مجلس النواب المنقسم بين طبرق وطرابلس، يجب أن تعرض الحكومة الجديدة على ملتقى الحوار للتصويت عليها.
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