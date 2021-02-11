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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث آليات تشكيل الحكومة.. فيديو

الخميس 11/فبراير/2021 - 05:46 م
محمد المنفي
محمد المنفي
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ندى عبد العزيز
بحث المجلس الرئاسي الليبي بقيادة محمد المنفي آليات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة فى أول اجتماع له بعد ان وصل اليوم، الخميس، لمطار بنغازي قادمًا من اليونان وفقًا لتقرير قناة الغد.


وأضاف التقرير ان المنفي يبدأ جولة جديدة من الزيارات لعدد من المدن الليبية ، ترسيخًا لدوره خلال المرحلة الانتقالية الحالية ،وتشكيل حكومة ليبية جديدة والتأكيد على وحده البلاد شرقًا وغربًا التى عانت لفترات عديدة من الانقسام.


تعد بنغازي عاصمة ليبيا الثانية وشهدت معارك عدة فى عمليات مكافحة الارهاب اثناء قضاء الجيش الليبي عليها فى الشرق الليبي عقب اطلاق عملية الكرامة عام ٢٠١٤ ثم اصبحت  من ذلك الحين المقر الدستوري لمجلس النواب الليبي.


وبالتزامن مع توحيد المؤسسات الليبية وتشكيل حكومة جديدة تم استئناف رحلات الطيران بين طرابلس وبنغازي ما يؤكد الخطوات الليبية نحو إعادة توحيد الدولة الليبية من جديد فشهدت الخطوط الجوية وصول اول طائرة من مطار معيتيقة الدولي بطرابلس غربًا إلى مطار بنينا الدولي فى بنغازي شرقًا،  وبحسب بيان لشركة الطيران الليبية سيبدأ جدول الرحلات الداخلية والخارجية الاسبوع المقبل.
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