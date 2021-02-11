جامعة حلوان تستعد لتنفيذ الجامعة الأهلية.. ماجد نجم: تقام على مساحة 60 فدانا.. واستصلاح أراض بالوادي الجديد

ماجد نجم رئيس جامعة حلوان:

* جامعة حلوان الأهلية على مساحة 60 فدان

* تخصيص 100 مليون كدفعة أولي لتنفيذ الجامعة

* جامعة حلوان ستساهم فى استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

* جامعة حلوان الأهلية ستكون الأول فى القاهرة الكبرى





ترأس الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان الاجتماع التنفيذى لإنشاء جامعة حلوان الأهلية وبحث آليات العمل والدراسة بها، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء جامعات أهلية تقدم لشباب مصر مستوى تعليميا متميزا، يتوافق مع احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى، وتسهم فى إعداد كوادر متخصصة في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة.





حضر الاجتماع الدكتور محمد النشار رئيس جامعة حلوان الأسبق ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان و الدكتور محمد حسنين عميد كلية الهندسة بالمطرية والدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، والدكتورة منى نصر رئيس قسم المعلومات بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي ومدير مركز الحساب العلمي والدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان.





وأوضح الدكتور ماجد نجم أنه تم البدء في عملية الإنشاء علي مساحة 65 فدانا بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه كدفعة أولى لإنشاء هذه الجامعة، مؤكدا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة لبرامج متميزة و متنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.





وكشف الدكتور ماجد نجم عن مخطط الجامعة الأهلية الذى يضم مبنى لإدارة الجامعة ومبنى لريادة الأعمال والابتكار ومبنى المكتبة والشئون الإدارية، والمبنى الأكاديمي، ومبنى المعامل، ومبنى سكن الطالبات، ومبنى سكن الطلاب والمنطقة الترفيهية والرياضية، والساحة الأكاديمية.





وهنأ الدكتور محمد عبد الحميد النشار رئيس جامعه حلوان الأسبق ووزير التعليم العالى والبحث العلمي الأسبق جامعة حلوان على هذه الخطوة المتميزة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التى تعد من أولى الجامعات الأهلية على مستوى القاهرة الكبرى و تقوم على تنوع التخصصات متتبعة التوجه الرئاسى الذى يدعو إلى تبنى أساليب تعليمية جديدة تتركز على بناء المهارات والتطوير الذاتى للمتعلم وتنوع المجالات البينية، بحيث يصبح الخريج قادرا على المنافسة فى سوق العمل المحلي والإقليمى، فبناء مصر المستقبل يحتاج إلى كوادر في جميع المجالات والتخصصات، كما أشاد سيادته بجهود الدولة المبذولة و دعمها لإنشاء الجامعات الأهلية.





وأضاف الدكتور هابي حسني المستشار الهندسى لجامعة حلوان أن الجامعة تعد من أولى الجامعات التي تحركت سريعا نحو البدء فى العمل ، مؤكدا أننا لدينا العديد من المراحل التنفيذية و تتضمن المرحلة الأولى دراسة الجدوى والتي تم تحديدها بناء على التدفقات النقدية المخططة للجامعة والتي تبدأ بتمويل 100 مليون جنيه من التمويل الذاتي لجامعة حلوان.





وقال الدكتور صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال أن جامعة حلوان لديها العديد من المقومات والعوامل التي سيتم التركيز عليها من خلال العمل في الجامعة الأهلية الجديدة بالإضافة إلى تنوع البرامج وتميزها وتوافر بنية تحتية قوية فضلا عن التكلفة التنافسية للبرامج المقدمة والمجالات التخصصية.





وفي ختام الاجتماع تم تحديد لجان العمل بجامعة حلوان الأهلية لاستكمال أعمال الجامعة وفقا لخطة زمنية تنفيذية.









وفى ذات الإطار تم مناقشة كيفية إسهام جامعة حلوان فى مشروع استصلاح أراض فى الوادى الجديد المقرر تخصيصها للجامعة من المحافظة.





وأكد نجم خلال هذا اللقاء على استعداد الجامعة التام للمشاركة فى استصلاح أرض الوادى الجديد، وتقديم دراسات الجدوى من الكليات المشاركة، كما أشار إلى توافر كوادر متميزة علميا و بحثيا بجامعه حلوان ومتنوعة التخصصات و قادرة على القيام بدور فعال في البرنامج القومي للتنمية المستدامة .





وخلال اللقاء تم تقديم العديد من المقترحات من كليات هندسة حلوان وهندسة المطرية والعلوم والصيدلة والتجارة وإدارة الأعمال وكلية الفنون الجميلة، والاقتصاد المنزلى، بهدف عملية التطوير والإصلاح و الإعلان عن تقديم كل الإمكانات المتاحة للجامعة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة و لتطوير و استصلاح أرض الوادي الجديد و تلبية احتياجات سكانها و تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتحسين ظروف المعيشة.



