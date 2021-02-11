رفعتوا رأس مصر.. الحضري يحتفل بتتويج الأهلي ببرونزية مونديال الأندية

احتفل عصام الحضري بتتويج النادي الاهلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.









‏وكتب الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا: "هذا هو النادي الأهلي مشرف مصر في كل المحافل العالمية ألف مليون مبروك أبطال نادي القرن شرفتونا ورفعوتوا رأس مصر فعلًا نعمة ان تكون اهلاويًا وتحية وتقدير لرجل المباراة محمد الشناوي علي هذا المستوي والتألق والمساهمة الكبيرة في الفوز في هذه المباراة ألف مليون مبروك يا أبطال ".









وتوج النادي الأهلي بالميدالية البرونزية محققًا المركز الثالث في بطولة العام للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد المدينة التعليمية، لتحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



