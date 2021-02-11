بي بي سي تعلق على قرار منع بثها في الصين.. وبريطانيا ترفض القرار

ردت هيئة الإذاعة البريطانية، على قرار تعليق بث "بي بي سي وورلد نيوز" في الصين ، معربة عن إحباطها من خطوة بكين بحظر القناة العالمية.



وأعلنت الإدارة الوطنية الصينية للإذاعة والتلفزيون (NRTA) تعليق بث "بي بي سي وورلد نيوز"، نظرا لأن بعض تقارير الشبكة عن الصين تنتهك مبادئ المصداقية والحياد في الإعلام.





ووفقًا لصحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، قال مراقبون صينيون إن "بي بي سي" تحولت إلى "طاحونة إشاعات" تتعمد إلقاء الوحل على الصين، وأن قرار تعليق بثها يبعث رسالة واضحة مفادها أن الصين لا تقبل الأخبار الكاذبة.





وبشأن ذلك، أكد وانج سيكسين أستاذ القانون في جامعة الاتصالات الصينية، أن تعليق بث "بي بي سي" يعني أنه لا يمكن استقبالها في أي مكان في البر الرئيسي الصيني بعد الآن.





وأضاف أن الإعلان عن ذلك عشية رأس السنة الصينية الجديدة، هو إظهار موقف الصين وجذب المزيد من انتباه الجمهور.





وأكد أن "بي بي سي" لا تكلف نفسها عناء إخفاء خطابها المناهض للصين، وكلفت ما يسمى بـ"خبير" مناهض للصين بالبحث واستخدام مواد ملفقة للتشهير... "لقد استحقت مثل هذه العقوبة".





وأفادت وسائل إعلام صينية بأن بكين أرسلت للعالم الخارجي إشارة واضحة بأنها لا تتسامح مطلقا مع الأخبار المزيفة من خلال منع "بي بي سي وورلد نيوز" من البث في الصين.





وأكدت الحكومة البريطانية، أن حظر الصين لهيئة BBC، غير مقبول، مؤكدة أنه انتهاك مرفوض لحرية الصحافة.