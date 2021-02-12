برلمانية: القضية الفلسطينية محور اهتمام الرئيس السيسي وجزء لا يتجزأ من أمن مصر

ثمنت النائبة، منال نصر عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على دعمه الدائم والمستمر للقضايا التي تمس الشأن العربي، لا سيما قضية الشعب الفلسطيني، لافتة إلي أهمية دعمه الدائم لتوحيد الفصائل الفلسطينية، لإزالة الخلافات والإنقسامات داخل الصف الفلسطيني.









وأكدت " نصر" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد " ان الحوار الوطني الفلسطيني من شأنه العمل على ترتيب البيت الفلسطيني ، ودعم وحدته بما يحقق مصالح الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر، بمثابة أمن قومي، وجزء لا يتجزأ من أمن مصر، ولا يمكن بأي حال أن تتهاون مصر في جمع شمل الفلسطينين وتوحيدهم، معقبة:" هذا ما تعهد به الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، حيث أن القضية الفلسطينية ،محور اهتمامه في زياراته الخارجية.









وتابعت عضو لجنة الشئون العربية، حديثها قائلة:" الدولة المصرية دائما ما تحتصن أشقائها العرب، مشيرة إلى أن مصر كانت ولا زالت الداعم الأول لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني، من منطلق أن الانقسامات الداخلية من شأنها إضاعة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.









جاء ذلك بعد أن أعربت الفصائل الفلسطينية عن تقديرهما الكبير للدور الذي قامت به مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاح الحوار الفلسطيني والذي عقد خلال يومي ٨، ٩ من شهر فبراير الجاري.









وكانت أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة قد نجحت في التوصل لاتفاق حول الشراكة الوطنية والانتخابات العامة، وبمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتباحث في عدة قضايا محورية أبرزها تلك المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية العامة.

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