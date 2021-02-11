أنيسة حسونة: مستشفى الناس تعالج بالمجان وتحتاج تبرعات

قالت أنيسة حسونة، المدير التنفيذى لمستشفي الناس، مؤلفة كتاب بدون سابق إنذار لمحاربة السرطان، إن مستشفى الناس تم تأسيسه وبعد ذلك تم عمل إعلانات لكى يتم تشغيله بتبرعات المواطنين.





وأضافت خلال حوارها ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن مستشفى الناس متكامل، ولكن المواطنين قاموا بتجهيزه وتشغيله.





ولفتت إلى أن مستشفى الناس يعمل منذ عام كامل، والجميع عندما يدخله يشعر بالبهجة والسعادة.





وأشارت إلى أن المواطنين الذين يعالجون فى المستشفى يتلقون العلاج بالمجان، مؤكدة أن هناك مؤسستين شهيرتين مسئولتان بشكل أساسي عن المؤسسة.





ولفتت إلى أن المستشفى به 557 سريرا، و 48 عيادة خارجية، ومازال العمل مستمرا لتشغيل جميع المستشفى ونحتاج للتبرعات من قبل المواطنين.





وأشارت إلى أن المستشفى قام بعمل 1500 عملية جراحية، والعام الحالي بها 3000 عملية فى الانتظار.



