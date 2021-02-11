6 فوائد لتناول البرقوق المجفف.. تعرف عليها

تعتبر القراصيا من الفواكه التي يحبها كثير من الأشخاص ويعتبرونها فاكهتهم المفضلة ؛ لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول القراصيا.





أهم فوائد القراصيا الصحية...

1 – القراصيا تحافظ على صحة العظام والأسنان وتساعد على إعادة كثافة العظام خصوصا لدى النساء لأنهن يكن معرضين للإصابة بهشاشة العظام في سن اليأس حيث أن القراصيا تحتوي على عنصر البورون الذي يزيد من ويسهل امتصاص الكالسيوم بالجسم.





2- تساعد القراصيا بشكل فعال على تنظيم وضبط ضغط الدم وذلك يرجع لاحتوائها على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم بنسبة قد تفوق النسبة الموجودة في البرتقال 4 مرات وربع كوب من القراصيا يمكن أن يوفر 10 % من كمية البوتاسيوم التى يحتاجها الجسم.





3- يحمي من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم لأنها تحتوي على نسبة عالية من عنصر الحديد، كما ان تناول القراصيا مع طعام يحتوي على فيتامين C يساعد على زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد.





4- ملين قوي وفعال، حيث أن القراصيا غنية بالألياف وسكر السوربيتول ولذلك فهي تعمل على تليين الأمعاء وعلاج الإمساك ولكن من المفترض هنا ان يتم تناوله قبل تناول أي طعام آخر كأن تتناوله عند الاستيقاظ في الصباح مثلا، كما يمكن نقع ثلاث وحدات من القراصيا فى ماء مغلى لعدة ساعات وتناولها على الريق لعلاج نقع ثلاث وحدات من القراصيا فى ماء مغلى لعدة ساعات وتناولها على الريق لعلاج الإمساك…





5- تحسن صحة القلب، تحتوي القراصيا على نسبة عالية من الفينولات والبكتينات وهي بذلك تعمل على تقليل نسبة الكولستيرول الضار في الدم وتحمي من الإصابة بأمراض القلب وتمنع الترسبات على جدار الأوعية الدموية.





6- تعزز من قوة الإبصار، ويرجع ذلك لاحتواء القراصيا على فيتامين أ الهام جدا لصحة العين.





7- الوقاية من الاكتئاب والأمراض العصبية وهذا بسبب احتواء القراصيا على نسبة من فيتامين ب 6 الذي يساعد على تحسين عملية الهضم ويحافظ على وظائف المخ ويحمي من الإصابة بالاكتئاب.



