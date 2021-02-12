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أخبار البلد

إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة سياحية تقوم بتسريح العمالة وتنهي خدماتهم

الجمعة 12/فبراير/2021 - 03:45 ص
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار للحفاظ على العاملين بالقطاع السياحي، أكد السيد عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن الوزارة تتخذ إجراءات رادعة ضد أى منشأة أو شركة تقوم بتسريح العمالة و انهاء خدماتهم، حيث خصصت الوزارة الخط الساخن رقم 19654 لتلقي شكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحي، مؤكدا  ضرورة قيام العاملين حال تعرضهم للتسريح، أن يتقدموا بشكاوى عبر الخط الساخن أو شكاوى مكتوبة إلى الإدارات المختصة بالوزارة و هما الإدارة المركزية لشركات السياحة والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.

و أشار إلى أن هذا يأتي فى إطار تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة المصرية بالحفاظ على العمالة في ظل المزايا والحوافز التي تقدمها الدولة للقطاع السياحي من أجل الحفاظ على العمالة.
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