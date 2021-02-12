مدرب مولودية الجزائر يكشف لـ صدى البلد عن خطته أمام الزمالك

تحدث عبد القادر عمراني المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، عن مباراة اليوم، الجمعة، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.









وعن خطته لمواجهة الزمالك، قال:" الرغبة في الفوز والعزيمة لا يكفيان، سنعتمد على التنظيم الجيد والتركيز العالي على أرضية الملعب ومحاولة الوصول إلى مرمى الخصم، نعلم أن المباراة صعبة، ولكن اللاعبين لديهم رغبة في مصالحة الجماهير".





وتابع:" الزمالك غني عن التعريف ومتعود على المنافسات القارية وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي".

وواصل:" أكثر ما لفت انتباهي في الزمالك هو النزعة الهجومية وحالة الانسجام والثقة التي يلعب بها الفريق، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري".





ويسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو لتحقيق الفوز في مباراة، وقطع أولى خطوات رحلة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وتضم قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش

خط الدفاع : أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمود الونش - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إمام عاشور - إسلام جابر - حسين فيصل - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد زيزو – محمود شيكابالا.

خط الهجوم : مروان حمدي - حميد أحداد - أسامة فيصل.

في المقابل يطمح مولودية الجزائر في مصالحة جماهيره بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، بعد النتائج السيئة للفريق في الفترة الأخيرة، وتراجعه للمركز السابع بجدول ترتيب الدوري الجزائري.









وقال عبد القادر عمراني في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": الاستعداد لمواجهة الزمالك كان عاديا ولا يوجد أي استعداد خاص، لقد توليت قيادة الفريق منذ 4 أيام فقط".