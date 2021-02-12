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رياضة

أول تعليق من مروان محسن بعد التتويج بـ برونزية مونديال الأندية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 10:48 ص
مروان محسن
مروان محسن
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عبدالله هشام
هنأ مروان محسن لاعب النادي الأهلي، الجماهير بالفوز على فريق بالميراس البرازيلي والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية التى استضافتها الدوحة. 

وكتب مروان محسن عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد لله علي كل شئ .. شكرا لاعبين الاهلي الرجالة .. شكرا جمهور الاهلي العظيم .. القادم افضل . 

وتعود اليوم الجمعه بعثة النادي الاهلي التى شاركت في بطولة كأس العالم للاندية التى استضافتها الدوحة،وحصد الشياطين الحمر المركز الثالث والميدالية البرونزية . 

وظهر لاعبو النادي الاهلي في لايف عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهين التحية للجماهير ووعدوهم بمزيد من الانجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة .

وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

واستهل الفريق مشواره في البطولة بالفوز على فريق الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات، ثم خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يتغلب على بالميراس ويتوج بالميدالية البرونزية.
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