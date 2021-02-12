أول تعليق من مروان محسن بعد التتويج بـ برونزية مونديال الأندية

وكتب مروان محسن عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : الحمد لله علي كل شئ .. شكرا لاعبين الاهلي الرجالة .. شكرا جمهور الاهلي العظيم .. القادم افضل .

وتعود اليوم الجمعه بعثة النادي الاهلي التى شاركت في بطولة كأس العالم للاندية التى استضافتها الدوحة،وحصد الشياطين الحمر المركز الثالث والميدالية البرونزية .





وظهر لاعبو النادي الاهلي في لايف عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك موجهين التحية للجماهير ووعدوهم بمزيد من الانجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة .





وفاز الأهلي على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جمعت الفريقين على استاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.



