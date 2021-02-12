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رياضة

مسحة كورونا للهلال السوداني قبل مواجهة صنداونز غدا.. صور

الجمعة 12/فبراير/2021 - 01:07 م
صدى البلد
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يسري غازي
خضعت بعثة فريق الهلال السوداني ممثلة في اللاعبين والجهاز الفني والبعثة الإدارية صباح اليوم الجمعة لفحص فيروس كورونا قبل مواجهة صنداونز غدا السبت فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتنتظر بعثة نادى الهلال السوداني تائج مسحة كورونا مساء اليوم الجمعة من أجل التعرف على القائمة النهائية للفريق أمام صنداونز غدا السبت.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف طلب دقيقة حداد قبل انطلاق مباراة الهلال السوداني ومضيفه صنداونز الجنوب أفريقي مساء غد السبت .

ورفض الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف طلب الهلال السوداني بإلغاء أو تأجيل مباراته أمام صنداونز بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا بصورة كبيرة فى جنوب أفريقيا.

 وأكد الكاف أن حكومة جنوب أفريقيا قامت بإغلاق تام للبلاد وفرضت إحترازات صحية وأن هذه الاجراءات حققت أحكام وسيطرة كبيرة على الفيروس، وعليه ينصح بالإلتزام بالبرنامج المعلن مسبقًا.

 وجاء طلب الكاف من الفريقين حدادًا على روح إثنان من لاعبي صن داونز، هما أنيل نغكونغكا وموتجيكا ماديشا تخليدًا لذكراهم.

يذكر أن نادى الهلال السوداني منح الرئاسة الشرفية إلى السعودى ترك ال الشيخ الذى قام بدعم النادى عبر احضار شركة إسبانية لإنارة ملعب الهلال السوداني والتعاقد مع العديد من الصفقات لتدعيم صفوفه.
مسحة كورونا للهلال السوداني قبل مواجهة صنداونز غدا.. صور
مسحة كورونا للهلال السوداني قبل مواجهة صنداونز غدا.. صور
مسحة كورونا للهلال السوداني قبل مواجهة صنداونز غدا.. صور
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